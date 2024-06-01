תודה על פנייתך

נציגינו ישובו אליך בהקדם האפשרי

EN
דירות 4 חד׳ החל מ- 4 מיליון ₪
דירות 5 חד׳ החל מ- 4.65 מיליון ₪

מבואות עין כרם

פרויקט פסטורל מבית ICR ישראל קנדה ראם מגורים, ממוקם בדרום-מערב העיר ירושלים. במיקום הטוב ביותר בשכונת קריית היובל ובסמוך לעין כרם, תחנת הרכבת הקלה ואל צירי התנועה המרכזיים. הפרויקט נמצא בסמיכות לפארקים רחבי ידיים ובקרבה רבה למוסדות חינוך מובילים. כל זה עטוף בנוף פסטורלי מרהיב, כאשר הפרויקט נמצא במיקום גבוה ונהנה מהנוף הפתוח והירוק של יער ירושלים ועין כרם הציורית.

הפרויקט

פרויקט פסטורל - במקום בו נולד האיזון בין העיר לטבע בהרמוניה מושלמת, קו ראשון מול נופה המרהיב של עין כרם ומונה ארבעה מגדלים בני 23 קומות, המחוברים באמצעות בניין בוטיק של 7 קומות. לצד המגדלים, תוקם פיאצה ססגונית עם חנויות ובתי קפה איכותיים, גני ילדים ומבני ציבור. הטופוגרפיה במקום והפרש הגובה בין רחוב ברזיל לארתור הנטקה, תאפשר בנייה ירושלמית מדורגת על המדרון בין הרחובות. המגדלים יפנו לרחוב הנטקה ממזרח ולרחוב ברזיל ממערב ודייריהם ייהנו מאיכות חיים מול נוף ירוק.

אזורים משותפים

המתחמים המשותפים בפרויקט פסטורל עוצבו על ידי האדריכלית דנה אוברזון, ותוכננו להיות חלק בלתי נפרד מהבית החדש שלכם:

  • מתחם כושר מאובזר פנימי וחיצוני
  • לאונג' דיירים
  • מתחמי Meet & work הכוללים פינות עבודה וחדר ישיבות
  • מועדון ילדים ייחודי
  • פיאצה עם חנויות ובתי קפה איכותיים
  • בית כנסת
  • רופטופ הכולל: פינות אירוח, סוכת אירוח איכותית, פטיו חוץ וגן עם FIRE PIT
Fire Pit and Garden
Gazebo
Gym
Hosting Area
Kids Art Pavilion
Kids Club
Lounge
Meeting Room
Outdoors Gym
Piatsa
Synagogue
Lobby
Yoga Studio

הדירות

הדירות בפרויקט תוכננו להעניק לדיירים איכות חיים בסטנדרט הגבוה של ICR. הדירות נהנות ממרחבים פנימיים יעילים ופונקציונליים המתחשבים במגוון הצרכים של הדיירים. מגוון דירות 2-6 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים עם מרפסות גדולות הפונות לנוף הפתוח.

C7 דגם 4 חדרים
C7 דגם 4 חדרים
D1 דגם 5 חדרים
D1 דגם 5 חדרים
B5 דגם 3 חדרים

"מובהר בזאת הדמיה זו על כל המפורט בה, לרבות הבריכה ויתר השטחים הציבוריים, חזיתות, מיקומי פתחים ומרפסות וכד', טרם אושרו על ידי רשויות התכנון. לפיכך, יתכן כי הפרויקט לא יכלול בריכה ו/או יחולו שינויים בתכנון המפורט בהדמיה זו".
All images and renderings are for illustration only. © ICR. All rights reserved

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות