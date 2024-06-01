הפרויקט

פרויקט פסטורל - במקום בו נולד האיזון בין העיר לטבע בהרמוניה מושלמת, קו ראשון מול נופה המרהיב של עין כרם ומונה ארבעה מגדלים בני 23 קומות, המחוברים באמצעות בניין בוטיק של 7 קומות. לצד המגדלים, תוקם פיאצה ססגונית עם חנויות ובתי קפה איכותיים, גני ילדים ומבני ציבור. הטופוגרפיה במקום והפרש הגובה בין רחוב ברזיל לארתור הנטקה, תאפשר בנייה ירושלמית מדורגת על המדרון בין הרחובות. המגדלים יפנו לרחוב הנטקה ממזרח ולרחוב ברזיל ממערב ודייריהם ייהנו מאיכות חיים מול נוף ירוק.