פרויקט פסטורל מבית ICR ישראל קנדה ראם מגורים, ממוקם בדרום-מערב העיר ירושלים. במיקום הטוב ביותר בשכונת קריית היובל ובסמוך לעין כרם, תחנת הרכבת הקלה ואל צירי התנועה המרכזיים. הפרויקט נמצא בסמיכות לפארקים רחבי ידיים ובקרבה רבה למוסדות חינוך מובילים. כל זה עטוף בנוף פסטורלי מרהיב, כאשר הפרויקט נמצא במיקום גבוה ונהנה מהנוף הפתוח והירוק של יער ירושלים ועין כרם הציורית.
פרויקט פסטורל - במקום בו נולד האיזון בין העיר לטבע בהרמוניה מושלמת, קו ראשון מול נופה המרהיב של עין כרם ומונה ארבעה מגדלים בני 23 קומות, המחוברים באמצעות בניין בוטיק של 7 קומות. לצד המגדלים, תוקם פיאצה ססגונית עם חנויות ובתי קפה איכותיים, גני ילדים ומבני ציבור. הטופוגרפיה במקום והפרש הגובה בין רחוב ברזיל לארתור הנטקה, תאפשר בנייה ירושלמית מדורגת על המדרון בין הרחובות. המגדלים יפנו לרחוב הנטקה ממזרח ולרחוב ברזיל ממערב ודייריהם ייהנו מאיכות חיים מול נוף ירוק.
המתחמים המשותפים בפרויקט פסטורל עוצבו על ידי האדריכלית דנה אוברזון, ותוכננו להיות חלק בלתי נפרד מהבית החדש שלכם:
הדירות בפרויקט תוכננו להעניק לדיירים איכות חיים בסטנדרט הגבוה של ICR. הדירות נהנות ממרחבים פנימיים יעילים ופונקציונליים המתחשבים במגוון הצרכים של הדיירים. מגוון דירות 2-6 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים עם מרפסות גדולות הפונות לנוף הפתוח.
"מובהר בזאת הדמיה זו על כל המפורט בה, לרבות הבריכה ויתר השטחים הציבוריים, חזיתות, מיקומי פתחים ומרפסות וכד', טרם אושרו על ידי רשויות התכנון. לפיכך, יתכן כי הפרויקט לא יכלול בריכה ו/או יחולו שינויים בתכנון המפורט בהדמיה זו".
All images and renderings are for illustration only. © ICR. All rights reserved
